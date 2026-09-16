Google conclut le plus gros accord jamais signé en matière de suppression du carbone et entend déployer ce nouveau modèle à grande échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google va financer l'altération rocheuse améliorée sur 200 000 hectares

* Ce projet vise à générer 1 million de tonnes de crédits de réduction des émissions de méthane d’ici 2030

* Il vise également à produire 1 million de tonnes de crédits de suppression de carbone d'ici 2040

par Simon Jessop

Google GOOGL.O a conclu son plus important accord à ce jour en matière de suppression du carbone, en soutenant un projet au Brésil mené par le développeur Terradot qui vise à la fois à réduire les émissions de méthane issues de la riziculture et à capter le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, ont déclaré des dirigeants à Reuters.

Couvrant plus de 200 000 hectares dans l’État méridional du Rio Grande do Sul, il s’agit du plus grand projet d’altération rocheuse améliorée à ce jour, visant à accélérer un processus naturel par lequel certaines roches absorbent le CO₂ de l’atmosphère.

Cette initiative, dont Google espère qu’elle servira de modèle pour de futurs projets, est la première à une telle échelle à combiner réduction des émissions de méthane et élimination du carbone, a déclaré Randy Spock, responsable de l’élimination du carbone au sein de l’entreprise.

S'attaquer au méthane, un gaz à effet de serre « super-polluant » qui réchauffe l'atmosphère plus rapidement que le dioxyde de carbone, contribue à ralentir le réchauffement climatique, mais l'élimination du dioxyde de carbone reste nécessaire à long terme pour faire face à des siècles d'émissions accumulées.

“Nous devons mener ces deux actions de front. Nous ne pouvons pas nous permettre de concentrer toutes nos ressources sur la lutte contre les super-polluants à courte durée de vie, ni de les consacrer exclusivement au développement de la suppression du carbone à long terme”, a déclaré M. Spock.

Le projet générera 1 million de tonnes métriques de crédits de réduction du méthane d’ici 2030 et 1 million de tonnes de crédits de suppression du carbone d’ici 2040, générés et vérifiés séparément. La partie du projet consacrée à la suppression du carbone est dix fois plus importante que celle des précédents projets d’altération des roches.

Les rizières représentent entre 10% et 12% des émissions mondiales de méthane, selon une évaluation réalisée en 2021 par le Programme des Nations unies pour l’environnement. L’accélération des mesures de lutte contre le méthane devrait être au cœur des négociations climatiques de la COP31 qui se tiendront en Turquie plus tard cette année.

RÉDUCTION DES COÛTS

Les géants de la tech subissent des pressions pour intensifier leurs investissements dans les énergies propres et la suppression du carbone afin de contrer les émissions des centres de données alimentés par l’IA . Google a pris une participation dans Terradot en 2024.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a déclaré que la suppression du carbone était nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, bien que des critiques affirment que cela pourrait permettre aux entreprises de continuer à polluer aujourd’hui.

Les entreprises ont déclaré que ce modèle pourrait à terme être étendu aux 1,5 million d’hectares de rizières du Brésil et reproduit dans d’autres régions productrices de riz, telles que l’Inde et le Vietnam.

Terradot prévoit de lancer des projets pilotes dans plusieurs pays en 2026, avec une mise à l’échelle commerciale prévue pour 2028.

Google et Terradot n’ont pas divulgué le prix des crédits, mais un contrat rendu public en 2024 portant sur 90 000 tonnes de suppression du carbone par Terradot laissait entrevoir un prix d’environ 300 dollars la tonne — bien au-dessus du seuil de 100 dollars la tonne que de nombreux développeurs visent pour stimuler une demande plus large.

Le directeur général James Kanoff a déclaré que ce nouveau projet serait moins coûteux que les accords précédents et que, bien qu’il n’atteigne pas encore les 100 dollars la tonne, il représentait “un grand pas en avant dans cette direction”.

Terradot a expliqué que, dans la mesure où la vérification peut ajouter plus de 100 dollars par tonne aux coûts de l’altération rocheuse améliorée, le fait de laisser le carbone s’accumuler plus longtemps avant la vérification par un tiers permettrait de réduire ce coût dans le cadre du nouveau projet.