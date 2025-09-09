Google Cloud prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 58 milliards de dollars au cours des deux prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O a révélé mardi qu'il avait prévu environ 58 milliards de dollars de nouveaux revenus au cours des deux prochaines années, alors qu'il s'efforce de devenir un élément plus central de l'avenir du géant de la technologie.

La société a déclaré lors de la publication de ses résultats en juillet que la division "cloud" avait dépassé un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars. Le carnet de commandes de Google Cloud, composé de contrats de vente non comptabilisés, augmente encore plus vite que son chiffre d'affaires, a déclaré Thomas Kurian, le chef de l'unité, aux investisseurs lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology.

Environ 55 % des 106 milliards de dollars du carnet de commandes devraient être convertis en chiffre d'affaires d'ici deux ans, a-t-il déclaré. Ce chiffre ne tient compte que des engagements existants, et non des nouveaux contrats ou clients que l'entreprise s'attend à décrocher. L'unité a enregistré une augmentation de 28 % du nombre de nouveaux clients par rapport au trimestre précédent, a indiqué Thomas Kurian. Neuf des dix principaux laboratoires d'intelligence artificielle en termes de taille sont désormais des clients, a déclaré Thomas Kurian lors de la conférence. Cela inclut des rivaux des propres efforts de Google en matière d'intelligence artificielle, tels que le fabricant de ChatGPT, OpenAI, comme Reuters l'a rapporté pour la première fois en juin, et Anthropic, qui a été évalué à 183 milliards de dollars ce mois-ci.

Les ventes d'informatique en nuage n'ont représenté que 14 % du chiffre d'affaires total d'Alphabet au dernier trimestre, bien moins que la publicité qui tourne autour du moteur de recherche de Google, mais c'est l'un des secteurs d'activité d'Alphabet qui connaît la croissance la plus rapide. Alors que l'industrie technologique cherche à prouver à Wall Street que l'IA peut produire des résultats à la hauteur de ses dépenses considérables, Google Cloud s'est retrouvé dans une position avantageuse. L'essor de cette unité intervient alors que le cœur de métier de Google, la recherche, tente de monétiser de nouvelles interfaces d'IA tout en luttant contre des problèmes de réglementation en Europe et aux États-Unis qui pourraient aider les rivaux à gagner du terrain. En juillet, Sundar Pichai, le directeur général d'Alphabet, a cité la demande en matière de cloud comme la principale raison de l'augmentation des plans d'investissement pour 2025, qui sont passés de 75 milliards de dollars à 85 milliards de dollars.