Google Cloud lance l'agent Gemini for Work alors que la course à l'IA s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google Cloud, filiale d'Alphabet, a présenté jeudi l'agent Gemini, un agent d'IA unique destiné au monde professionnel, capable de répondre à des questions, de gérer des tâches, de créer du contenu et d'écrire du code.

Cette initiative intervient alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour commercialiser des IA capables de fonctionner de manière autonome.

Cette annonce fait suite au lancement par OpenAI, en septembre, d'agents toujours actifs appelés "dots" , qui poursuivent de manière autonome les objectifs des utilisateurs à travers différentes applications. Au début du mois dernier, Meta a lancé "Muse" , un agent IA personnel capable de faire des achats, de réserver des voyages, d’envoyer des e-mails et d’effectuer des paiements pour le compte des utilisateurs.

L'action Alphabet a légèrement progressé en début de séance.

Voici plus de détails:

* L’agent Gemini planifie le travail, utilise des outils, se connecte aux systèmes métier d’une entreprise et renvoie le travail terminé sous forme de documents, d’e-mails et dans des environnements de développement, a déclaré Google.

* L’agent fonctionne directement au sein des applications Google Workspace, notamment Gmail, Docs, Sheets et Calendar, et peut également être utilisé via Microsoft 365 et Slack.

* Il sélectionne le modèle le mieux adapté à chaque tâche; il s’appuie actuellement sur les modèles Gemini de Google et les modèles Claude d’Anthropic, d’autres modèles devant être ajoutés ultérieurement.

* Les utilisateurs peuvent créer des "agents collègues" qui agissent comme des membres de l’équipe, dotés de leur propre adresse e-mail et n’ayant accès qu’aux informations qui leur sont confiées.

* Des versions destinées aux services financiers et au secteur juridique sont désormais disponibles en avant-première, et celles destinées au secteur public, à la santé et au commerce de détail seront bientôt disponibles.