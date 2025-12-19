 Aller au contenu principal
Google Cloud conclut un accord avec Palo Alto Networks "approchant les 10 milliards de dollars", selon une source
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

L'unité de cloud computing d'Alphabet GOOGL.O et la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont annoncé vendredi un partenariat élargi dont une source a dit à Reuters qu'il s'agissait de loin du plus gros contrat de services de sécurité de Google Cloud.

Le contrat comprend un engagement de Palo Alto à payer une somme "proche de 10 milliards de dollars" à Google Cloud sur plusieurs années, selon la personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les dirigeants des deux entreprises ont refusé de commenter les chiffres spécifiques du contrat. Une partie des dépenses sera consacrée à la migration des offres existantes de Palo Alto vers la plateforme de Google, mais une part importante sera consacrée à l'ajout de nouveaux services impliquant l'intelligence artificielle, a déclaré à Reuters le président de Palo Alto, BJ Jenkins.

"L'IA a engendré une énorme demande en matière de sécurité", a déclaré Matt Renner, directeur des revenus de Google Cloud.

Mais alors que certaines fonctions commerciales comme le développement de logiciels ont été fondamentalement modifiées par l'IA, la cybersécurité en est encore à ses balbutiements.

"C'est la même chose que lorsque le cloud a commencé à émerger et qu'il y a eu de nouvelles menaces de sécurité que personne n'avait jamais imaginées", a déclaré M. Jenkins.

Les cyberattaques sont de plus en plus souvent perpétrées par les mêmes outils d'IA générative que les fournisseurs de sécurité utilisent pour renforcer leurs défenses.

Google et Palo Alto ont tous deux investi massivement dans les logiciels de sécurité alors que les entreprises cherchent à adopter l'IA.

L'acquisition par Google de l'entreprise de sécurité Wiz pour 32 milliards de dollars est en attente d'approbation réglementaire. Palo Alto a lancé des offres basées sur l'IA en octobre et a annoncé son intention d'acheter la société de logiciels Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars le mois dernier.

Selon M. Renner, ce nouvel accord est la dernière illustration en date du positionnement avantageux de Google Cloud , alors que l'IA redessine le paysage concurrentiel face aux hyperscalers Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O .

Les deux entreprises sont des partenaires stratégiques depuis 2018. Le directeur général de Palo Alto, Nikesh Arora, a été un dirigeant de longue date de Google, dont il a été le directeur commercial jusqu'en 2014.

