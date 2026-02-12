 Aller au contenu principal
Google ciblé par l'UE pour ses pratiques d'enchères en matière de publicité dans les moteurs de recherche
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de la concurrence de l'UE enquêtent sur Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , au sujet de la vente de publicités sur les moteurs de recherche en Europe, selon une lettre adressée aux annonceurs et consultée par Reuters.

La Commission européenne a déclaré qu'elle disposait d'indications de préoccupations potentielles concernant les enchères pour la vente de publicité sur Google Search, "en particulier la façon dont Google a augmenté artificiellement le prix d'équilibre de ces enchères au détriment des annonceurs".

