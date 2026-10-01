Google annonce son modèle phare d'IA “Gemini 4” après plusieurs mois de retard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et du contexte dans les paragraphes 5 à 9)

par Kenrick Cai

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle haut de gamme destiné à ancrer sa génération de modèles Gemini 4, dans une nouvelle tentative pour rattraper ses rivaux Anthropic et OpenAI dans la course à l'IA.

Ce nouveau modèle, baptisé “Argon”, est plus volumineux que la précédente gamme de modèles avancés “Pro” de Google, a déclaré un porte-parole de la société.

“C’est notre modèle le plus performant jamais conçu pour des charges de travail complexes, et nous le considérons comme comparable à des modèles de pointe tels que (OpenAI’s) Astra et (Anthropic’s) Opus sur des tests de référence clés en matière de codage et de cybersécurité”, a déclaré le porte-parole.

Google a indiqué qu’il mettait ce modèle à la disposition de certains partenaires spécialisés dans la cybersécurité et qu’il participait au processus volontaire mis en place par l’administration Trump pour l’accès aux modèles avant leur sortie officielle . L’entreprise n’a pas précisé de calendrier pour la mise à disposition publique du modèle.

Selon un communiqué de presse de l’entreprise, le modèle a obtenu de meilleurs résultats qu’Astra et Opus en termes de performances autodéclarées sur plusieurs tests de référence du secteur. Argon est toutefois resté à la traîne sur certains autres indicateurs, notamment deux des quatre tests liés au codage que Google a inclus dans son communiqué.

Google ne prévoit plus de lancer Gemini 3.5 Pro, dont le directeur général Sundar Pichai avait initialement annoncé la sortie en juin, selon le porte-parole de l’entreprise.

Entre-temps, Google a procédé à une refonte de son laboratoire d’IA DeepMind: son fondateur et directeur général, Demis Hassabis, s’est retiré de ses fonctions et plusieurs responsables du modèle Gemini ont quitté l’entreprise.

Ces mois de retard dans le développement de son modèle d’IA ont fait prendre du retard à l’entreprise par rapport à Anthropic et OpenAI, qui ont continué à repousser les limites de la recherche avec de nouvelles versions de leurs modèles phares.

En juillet, Pichai avait réfuté l’idée selon laquelle Google perdait du terrain dans la course à l’IA. Mais ces derniers mois, Google a modifié son discours: au lieu de vanter les capacités de pointe de Gemini, l’entreprise met désormais en avant son avantage en termes de coût par rapport aux modèles concurrents.