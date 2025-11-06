Google annonce mardi son plus gros investissement jamais réalisé en Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction du gouvernement dans les deux derniers paragraphes)

Google GOOGL.O a déclaré qu'il annoncerait mardi son plus grand projet d'investissement en Allemagne, en compagnie du ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil.

Le géant américain de la technologie a déclaré que son plan impliquerait la construction "d'infrastructures et de centres de données", ainsi que la poursuite de "projets innovants pour l'utilisation d'énergies renouvelables et de chaleur résiduelle", selon une invitation à la conférence de presse envoyée jeudi.

Google souhaite également étendre ses implantations à Munich, Francfort et Berlin.

Contacté par Reuters, un représentant du gouvernement a déclaré que Google "investira des milliards en Allemagne et s'attaquera aux véritables problèmes de l'avenir grâce aux innovations, à l'intelligence artificielle et à la transformation climatiquement neutre".

Le fonctionnaire a ajouté que le gouvernement continuerait à améliorer les conditions de concurrence et à garantir les emplois par le biais de réformes structurelles.