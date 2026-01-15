Google affirme que le système de transmission américain est le plus grand défi pour la connexion des centres de données

La connexion au réseau de transmission électrique américain est devenue le plus grand problème pour l'alimentation des centres de données de Google sur le réseau, alors que les temps d'attente pour se connecter dépassent la décennie dans certaines parties du pays, a déclaré mercredi un cadre du secteur de l'énergie chez Google.

Les plus grandes entreprises technologiques du monde se heurtent aux réalités de la lenteur du réseau électrique du pays dans leur course à l'accès à de grandes quantités d'électricité pour l'expansion de centres de données à forte consommation d'énergie, qui sont de plus en plus utilisés pour former et déployer l'intelligence artificielle.

"Les barrières de transmission sont le principal défi que nous rencontrons sur le réseau", a déclaré Marsden Hanna, responsable mondial du développement durable et de la politique climatique chez Google GOOGL.O , lors d'un événement organisé par l'American Enterprise Institute.

"Un service public nous a dit qu'il fallait 12 ans pour étudier les délais d'interconnexion, ce qui est un peu fou, mais c'est ce que nous constatons", a déclaré M. Hanna.

Pour remédier aux temps d'attente, M. Hanna a déclaré que le pays devait s'attaquer aux délais d'obtention des permis pour les nouvelles transmissions, et que les services publics devaient déployer des technologies permettant d'augmenter les flux d'énergie à partir du système existant, ainsi que d'autres mesures.

Google étudie des arrangements, connus sous le nom de colocalisation, qui pourraient l'aider à contourner certains des délais d'attente en installant certains centres de données directement à côté des centrales électriques. La colocalisation peut permettre de contourner le réseau de transport d'électricité et les longs délais d'attente associés à son raccordement.

"C'est la stratégie que nous poursuivons avec la colocalisation et nous espérons que ces ressources pourront éventuellement être connectées au réseau", a déclaré M. Hanna. D'une manière générale, Google préfère se connecter au réseau.

La colocalisation est un sujet complexe et controversé, qui a soulevé des inquiétudes quant à la question de savoir qui paie les coûts associés à ces arrangements et ce que cela signifie lorsque l'énergie d'une centrale électrique existante est détournée au profit d'un seul client.

La question de la colocalisation est abordée par les régulateurs fédéraux et régionaux, qui cherchent à établir des lignes directrices concernant les coûts et les questions de fiabilité soulevés par la perspective de construire des centres de données à côté de centrales électriques existantes.