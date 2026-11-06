Google acquiert un site destiné à accueillir un centre de données dans le Wyoming auprès de Crusoe, une entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a racheté le site du centre de données de Crusoe situé dans le sud-est du Wyoming, a annoncé vendredi le développeur d’infrastructures d’IA, au lendemain de l’annonce par Alphabet GOOGL.O d’un investissement de 17 milliards de dollars dans ce projet.

Voici quelques détails:

* Google a annoncéjeudi cet investissementpour construire son premier centre de données dans le Wyoming, étendant ainsi son infrastructure d’IA malgré une opposition politique croissante à ce type de projets dans certaines régions des États-Unis

* Crusoe a déclaré avoir achevé sa participation à la phase de pré-développement du projet, qui comprenait le choix du site, les autorisations administratives et la stratégie d’approvisionnement en énergie

* Les conditionsfinancières de l’accord n'ont pas été divulguées

* Le campus a été initialement développé par Crusoe et Tallgrass Energy

* Jeudi, Google a annoncé qu’il construirait le site en partenariat avec Tallgrass Energy, ainsi qu’avec Black Hills Energy, American Electric Power AEP.O et Related Digital

* Chase Lochmiller, directeur général de Crusoe, a indiqué que la société disposait de plus de 6 gigawatts de capacité sous contrat et de plus de 40 gigawatts en cours de développement

* Crusoe a ajouté qu’elle développait un autre campus de centres de données Google à Armstrong, comme elle l’avait annoncé plus tôt cette année