 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google acquiert un site destiné à accueillir un centre de données dans le Wyoming auprès de Crusoe, une entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 21:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a racheté le site du centre de données de Crusoe situé dans le sud-est du Wyoming, a annoncé vendredi le développeur d’infrastructures d’IA, au lendemain de l’annonce par Alphabet GOOGL.O d’un investissement de 17 milliards de dollars dans ce projet.

Voici quelques détails:

* Google a annoncéjeudi cet investissementpour construire son premier centre de données dans le Wyoming, étendant ainsi son infrastructure d’IA malgré une opposition politique croissante à ce type de projets dans certaines régions des États-Unis

* Crusoe a déclaré avoir achevé sa participation à la phase de pré-développement du projet, qui comprenait le choix du site, les autorisations administratives et la stratégie d’approvisionnement en énergie

* Les conditionsfinancières de l’accord n'ont pas été divulguées

* Le campus a été initialement développé par Crusoe et Tallgrass Energy

* Jeudi, Google a annoncé qu’il construirait le site en partenariat avec Tallgrass Energy, ainsi qu’avec Black Hills Energy, American Electric Power AEP.O et Related Digital

* Chase Lochmiller, directeur général de Crusoe, a indiqué que la société disposait de plus de 6 gigawatts de capacité sous contrat et de plus de 40 gigawatts en cours de développement

* Crusoe a ajouté qu’elle développait un autre campus de centres de données Google à Armstrong, comme elle l’avait annoncé plus tôt cette année

Valeurs associées

ALPHABET-A
285,8400 USD NASDAQ +1,16%
AM ELECTRIC
126,6250 USD NASDAQ -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,21 -1,12%
CAC 40
8 139 -0,81%
SOITEC
94,34 +2,95%
2CRSI
15,88 -2,10%
BIOPHYTIS
0,0424 +5,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank