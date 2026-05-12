Google a annoncé mardi être en pourparlers avec SpaceX pour le projet de centre de données orbital Suncatcher

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source: Google)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, adéclaré mardiêtre en pourparlers avec SpaceX, la société d'Elon Musk, et d'autres entités concernant les futurs lancements de son projet Suncatcher, un projet de centre de données orbital.

Google promeut l'idée d'un centre de données spatial avec le projet Suncatcher, un effort de recherche visant à mettre en réseau des satellites alimentés à l'énergie solaire et équipés de ses unités de traitement Tensor pour former un cloud IA orbital. L'entreprise prévoit le lancement d'un premier prototype avec son partenaire Planet Labs vers 2027.

Un partenariat avec Google marquerait la deuxième fois que Musk ferait la paix avec un rival dans le domaine de l'IA qu'il a publiquement critiqué, à l'approche d'une introduction en bourse très attendue et cruciale pour SpaceX.

Le milliardaire Musk a contribué au lancement d'OpenAI en 2015 pour contrebalancer les ambitions de Google en matière d'IA, après s'être brouillé avec son cofondateur Larry Page au sujet de la sécurité de l'IA. Aujourd'hui, SpaceX et Google se retrouvent en lice pour la même conquête, rivalisant pour envoyer des centres de données d'IA dans l'espace.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Le Wall Street Journal avait rapporté cette information plus tôt mardi.

Le développement de ses centres de données orbitaux spatiaux est l'un des principaux moteurs des projets d'introduction en bourse de SpaceX, car cette entreprise devrait être très coûteuse en capital et présenter un défi technologique de taille.

La semaine dernière, Anthropic a accepté d'utiliser toute la puissance de calcul de l'installation Colossus 1 de SpaceX à Memphis et a manifesté son intérêt pour une collaboration avec l'entreprise de fusées afin de développer des centres de données orbitaux spatiaux d'une puissance de plusieurs gigawatts.