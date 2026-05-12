 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google a annoncé mardi être en pourparlers avec SpaceX pour le projet de centre de données orbital Suncatcher
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source: Google)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, adéclaré mardiêtre en pourparlers avec SpaceX, la société d'Elon Musk, et d'autres entités concernant les futurs lancements de son projet Suncatcher, un projet de centre de données orbital.

Google promeut l'idée d'un centre de données spatial avec le projet Suncatcher, un effort de recherche visant à mettre en réseau des satellites alimentés à l'énergie solaire et équipés de ses unités de traitement Tensor pour former un cloud IA orbital. L'entreprise prévoit le lancement d'un premier prototype avec son partenaire Planet Labs vers 2027.

Un partenariat avec Google marquerait la deuxième fois que Musk ferait la paix avec un rival dans le domaine de l'IA qu'il a publiquement critiqué, à l'approche d'une introduction en bourse très attendue et cruciale pour SpaceX.

Le milliardaire Musk a contribué au lancement d'OpenAI en 2015 pour contrebalancer les ambitions de Google en matière d'IA, après s'être brouillé avec son cofondateur Larry Page au sujet de la sécurité de l'IA. Aujourd'hui, SpaceX et Google se retrouvent en lice pour la même conquête, rivalisant pour envoyer des centres de données d'IA dans l'espace.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Le Wall Street Journal avait rapporté cette information plus tôt mardi.

Le développement de ses centres de données orbitaux spatiaux est l'un des principaux moteurs des projets d'introduction en bourse de SpaceX, car cette entreprise devrait être très coûteuse en capital et présenter un défi technologique de taille.

La semaine dernière, Anthropic a accepté d'utiliser toute la puissance de calcul de l'installation Colossus 1 de SpaceX à Memphis et a manifesté son intérêt pour une collaboration avec l'entreprise de fusées afin de développer des centres de données orbitaux spatiaux d'une puissance de plusieurs gigawatts.

Valeurs associées

ALPHABET-A
384,8400 USD NASDAQ -0,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025 en Corée du Sud ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump part à la rencontre de son "bon ami" Xi, l'Iran en toile de fond
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:11 

    Donald Trump s'est envolé mardi pour rencontrer son "bon ami" Xi Jinping à Pékin, en assurant que sa visite serait fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan. Le président américain ne veut pas que la guerre contre ... Lire la suite

  • Le chanteur israélien Noam Bettan lors des répéitions pour la première demi-finale de l'Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche, le 11 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:10 

    Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. La demi-finale a démarré à 21H00 (19H00 GMT) avec, outre Israël, ... Lire la suite

  • Une femme passe devant une fresque anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, le 10 mai 2026. ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump
    information fournie par AFP 12.05.2026 20:58 

    L'impasse diplomatique se prolonge au Moyen-Orient: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes "à mettre à la poubelle". "Il n'y a pas d'autre ... Lire la suite

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta offre aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à WhatsApp pendant un mois
    information fournie par Reuters 12.05.2026 20:41 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Meta Platforms META.O a proposé d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Pétrole Brent
107,86 +3,14%
SOITEC
144,7 -10,51%
NOVACYT
0,797 -11,74%
NANOBIOTIX
40,26 -4,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank