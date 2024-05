Goodyear réduit sa perte au 1er trimestre

(AOF) - Goodyear est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir réduit sa perte au premier trimestre sur un an ; à 57 millions de dollars contre 101 millions en 2023, malgré un chiffre d‘affaires en recul à 4,53 milliards de dollars contre 4,94 milliards. Le fabricant de pneumatiques précise que son bénéfice net ajusté du premier trimestre 2024 s'est élevé à 29 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 82 millions l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,10 dollar, contre une perte de 0,29 dollar l'année précédente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.