Goodyear finalise la cession de son activité pneus hors route au Japonais Yokohama

(AOF) - Goodyear est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de la finalisation de la cession de son activité de pneus hors route (OTR) au groupe japonais Yokohama Rubber Company avec effet au 3 février 2025, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à quelque 905 millions de dollars. " La vente de l'activité OTR est une étape importante dans la transformation de Goodyear ", a déclaré Mark Stewart, CEO de Goodyear.

" Notre portefeuille est désormais plus rationalisé, ce qui nous permet de réaliser de nouveaux gains d'efficacité et de nous concentrons davantage sur nos produits et services de base, qui sont à la pointe de l'industrie".

