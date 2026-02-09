Goodyear chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Goodyear Tire & Rubber GT.O ont baissé de ~7% à 9,80$ après la fermeture des marchés

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 39 cents pour le 4ème trimestre, manquant les estimations de 48 cents - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 4,91 milliards de dollars, contre 4,84 milliards de dollars estimés

** L'action a chuté de 2,6 % en 2025