Goodyear chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Goodyear Tire & Rubber GT.O ont baissé de ~7% à 9,80$ après la fermeture des marchés

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 39 cents pour le 4ème trimestre, manquant les estimations de 48 cents - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 4,91 milliards de dollars, contre 4,84 milliards de dollars estimés

** L'action a chuté de 2,6 % en 2025

