GOODVEST référence la SC Terres Invest au sein de son offre

Vatel Capital annonce le référencement de la SC Terres Invest dans l'offre de GOODVEST, spécialiste de l'investissement responsable, au sein du contrat d'assurance vie GOODVIE assuré par Generali.



Lancée en juin 2023, la SC Terres Invest est une société civile à capital variable investissant dans le foncier agricole français. Elle contribue à l'installation de jeunes agriculteurs et à la transition agroécologique, tout en offrant aux épargnants une perspective de revenus réguliers (loyers) et de revalorisation du patrimoine à long terme.



Le produit affiche des frais de gestion de 1,5 % HT, des frais d'entrée nuls via l'assurance vie, une valeur liquidative bi-mensuelle et un horizon de placement recommandé de 8 ans. Il est également disponible dans les contrats Generali Patrimoine, SELENCIA et Oradea.



Pour Goodvest, ce référencement s'inscrit pleinement dans sa mission : orienter l'épargne vers la transition écologique et la souveraineté alimentaire. Pour Vatel Capital, il s'agit d'élargir l'accès à une classe d'actifs tangible et résiliente, dont la valeur progresse depuis plus de vingt-cinq ans.