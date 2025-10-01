GoodRx étend son partenariat avec Kroger pour proposer des médicaments de marque à prix réduit

GoodRx GDRX.O a déclaré mercredi avoir conclu un partenariat avec l'unité de soins de santé de Kroger KR.N afin d'étendre ses services d'économies sur les ordonnances pour les médicaments de marque, y compris le Wegovy, le populaire médicament amaigrissant de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le partenariat commercial, RxSmartSaver, pourrait aider les clients à accéder aux services d'économies GoodRx pour les traitements de marque dans près de 2 200 pharmacies Kroger aux États-Unis et aider les fabricants de médicaments à étendre la portée de leurs programmes de vente directe aux consommateurs, a déclaré la société de télésanté.

Les patients peuvent utiliser les services GoodRx pour vérifier les réductions disponibles pour un médicament dans une pharmacie donnée.

"Il s'agit d'un nouveau canal qui nous rapproche du point de retrait, où la plupart des discussions sur le coût d'une ordonnance se déroulent au comptoir de la pharmacie", a déclaré David Graziano, responsable du réseau de détail chez GoodRx, ajoutant qu'il s'agit également d'une "opportunité de marque flexible".

La société a indiqué qu'elle avait également lancé le programme avec un plus petit distributeur, Hy-Vee, et qu'elle prévoyait de l'étendre à d'autres détaillants dans les mois à venir.

Cette initiative renforce également les relations de GoodRx avec ses partenaires détaillants, a déclaré David Graziano, ajoutant qu'elle garantit que "le mécanisme de distribution d'une grande majorité des ordonnances reste intact".

Le programme d'économies comprend également le moniteur de glucose en continu Dexcom G7 de Dexcom, l'insuline à action prolongée Lantus de Sanofi SASY.PA , entre autres, a indiqué la société.

GoodRx collabore avec Novo Nordisk pour vendre le Wegovy et un médicament similaire contre le diabète, l'Ozempic, au prix de 499 dollars par mois aux patients éligibles qui paient eux-mêmes leur traitement, quel que soit leur statut d'assurance.

Elle a signé un accord contractuel avec Kroger en 2024 pour des médicaments génériques moins chers.