Eurofins bondit, dopé par une note optimiste d'Exane

Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire de biologie médicale. (Crédits: Adobe Stock)

Le titre Eurofins Scientific bondit ce lundi à la Bourse de Paris, où le spécialiste de la bio-analyse signe de loin la plus forte hausse du CAC 40 alors qu'Exane BNP Paribas a doublement relevé son opinion sur la valeur, passant directement de "sous-performance" à "surperformance" avec un objectif de cours rehaussé à 75 euros.

Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que le groupe français de tests, de services d'inspection et de certification se trouve à un tournant qui devrait enfin lui permettre de générer de la croissance et de la trésorerie, après de longues années d'investissements.

Considérant que la société entre désormais dans une zone "idéale" devant être marquée par une accélération de la croissance, Exane souligne qu'Eurofins pourrait atteindre, voire légèrement dépasser, son objectif d'une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 24% à horizon 2027.

Du point de vue du cabinet de recherche, le pic en matière de dépenses d'investissements est désormais passé, ce qui devrait permettre à la génération de trésorerie disponible (FCF), un élément qui inquiétait historiquement les investisseurs, de s'améliorer à partir de maintenant.

Vers 11h30, le titre bondit de 6,1% pour revenir à des niveaux proches de ses sommets de plus d'un an dans des volumes soutenus, tandis qu'au même instant, l'indice CAC 40 se replie d'environ 0,1%.