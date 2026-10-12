Goldman Sachs voit une vague de rachats d'actions de 1.700 milliards de dollars atténuer l'impact de la forte augmentation de l'offre d'actions

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GOLDMAN SACHS PRÉVOIT UNE VAGUE DE RACHATS D'ACTIONS DE 1.700 MILLIARDS DE DOLLARS POUR AMORTIR L'IMPACT DE LA HAUSSE DE L'OFFRE D'ACTIONS

Selon Goldman Sachs, les entreprises américaines s’apprêtent à restituer un montant record de 1.700 milliards de dollars à leurs actionnaires par le biais de rachats d’actions en 2027, ce qui pourrait protéger les valorisations boursières de l’effet dilutif d’une émission d’actions proche d’un niveau record.

La société de courtage s’attend à une forte hausse de l’offre d’actions cotées en bourse l’année prochaine. Alors qu’une telle augmentation pèse généralement sur les cours boursiers, les rachats d’actions par les entreprises, associés à une demande soutenue des ménages et des investisseurs étrangers, devraient suffire à absorber ces actions supplémentaires, a ajouté Goldman.

“Nous prévoyons que les émissions d’actions des entreprises atteindront 600 milliards de dollars en 2027”, a déclaré Ben Snider, stratège en portefeuille chez Goldman Sachs, dans une note publiée le 9 octobre, invoquant une croissance économique solide, la hausse des cours boursiers, la baisse des taux d’intérêt et la poursuite des investissements liés à l’intelligence artificielle.

Les émissions d’actions ont déjà atteint environ 431 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 98% par rapport à l’année précédente, et sont en passe de dépasser le précédent record annuel de 540 milliards de dollars établi en 2021, selon la société de courtage.

L’intelligence artificielle a été un moteur clé de l’activité d’émission, Goldman estimant que les émissions secondaires liées à l’IA ont totalisé environ 65 milliards de dollars cette année, représentant 45% du volume total aux États-Unis.

La société de courtage s’attend également à ce que l’offre nette d’actions sur le marché public en 2027, y compris les actions mises sur le marché à l’expiration des périodes de blocage post-introduction en bourse, enregistre sa plus forte hausse depuis 2000.

La hausse des rachats d’actions devrait contribuer à compenser une part significative de cette augmentation, aidant ainsi à maintenir un équilibre entre l’offre d’actions et la demande des investisseurs, a ajouté Goldman.

(Akriti Shah)

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