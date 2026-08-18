Goldman Sachs va racheter LCN Capital Partners dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 410 millions de dollars

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Goldman Sachs GS.N va racheter l’investisseur immobilier commercial LCN Capital Partners pour un montant pouvant atteindre 410 millions de dollars, a annoncé mardi la banque de Wall Street.

Goldman versera environ 260 millions de dollars d'avance pour LCN, avec un paiement supplémentaire potentiel pouvant atteindre 150 millions de dollars, lié à des objectifs de performance futurs et à des engagements de service, a précisé la société. Environ 80 % du montant de la transaction sera réglé en actions. « Leur spécialisation (celle de LCN Capital Partners) vient compléter la solide expérience de 30 ans de notre équipe dédiée à l’immobilier privé et renforcera notre capacité à servir nos segments de clientèle que sont les assureurs, les investisseurs institutionnels et les clients fortunés », a déclaré David M. Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

Cette opération marque la deuxième acquisition de la banque en moins de dix jours, alors qu’elle accélère l’expansion de ses activités de gestion d’actifs et de patrimoine. La semaine dernière, elle a conclu un accord en vue d’acquérir le fournisseur d’ETF Neos Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars.

Ces acquisitions interviennent également quelques semaines après que Goldman Sachs eut indiqué, lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre, qu’elle continuerait à mener des acquisitions afin de développer ses activités de gestion d’actifs et de patrimoine.

LCN Capital Partners, fondée en 2011 par Edward V. LaPuma et Bryan York Colwell, est une société d’investissement immobilier commercial spécialisée dans les opérations de cession-bail et les baux "triple net".

Un investisseur spécialisé dans les baux "net-lease" achète des biens immobiliers commerciaux pour lesquels un locataire unique paie un loyer ainsi que la plupart, voire la totalité, des frais liés au bien, tels que les taxes, les assurances et l’entretien.

L’acquisition de LCN permet à Goldman de prendre pied sur le marché en pleine croissance de la cession-bail, où les entreprises monétisent leurs actifs immobiliers tandis que les investisseurs perçoivent des revenus locatifs à long terme pouvant offrir une protection contre l’inflation.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026. La division "Global Banking and Markets" de Goldman Sachs a agi en tant que banque conseil, tandis que LCN a été conseillée par RBC Capital Markets.

L’équipe de LCN, comprenant les cofondateurs Edward LaPuma et Bryan York Colwell, intégrera la plateforme immobilière de Goldman Sachs Asset Management à l’issue de l’acquisition, a indiqué la banque.