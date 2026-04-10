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Goldman Sachs se renforce au capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 15:55

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 avril, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Worldline, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 117 323 796 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,18% du capital et 5,08% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

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