Goldman Sachs se renforce au capital de Pernod Ricard, dépasse les 5%

Goldman Sachs a déclaré jeudi avoir franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Pernod Ricard à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

Dans un avis financier transmis à l'Autorité des marchés financiers (AMF), la banque d'investissement américaine indique qu'elle détenait indirectement, en date du jeudi 23 juillet, quelque 12,6 millions d'actions du numéro deux mondial du marché des spiritueux, représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 4,17% des droits de vote.

Dans sa notification à l'AMF, Goldman Sachs précise détenir plus de 1,3 million d'actions via des prêts de titres avec "right to recall", des contrats d'achat "call", des options de vente "put" ainsi qu'un contrat dit "forward".

En outre, la firme new-yorkaise ajoute détenir, indirectement, près de 11,1 millions d'actions via la détention de contrats "swap", de contrats "futures", de contrats "call" et de warrants.

L'action Pernod Ricard cédait 1,1% à 67,5 euros jeudi vers 17h00 à la Bouse de Paris, alors que le CAC 40 progressait d'environ 1%.