 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs scelle une alliance stratégique de 25 milliards de dollars avec le Qatar
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 16:32

Le fonds souverain qatari et la banque d'affaires américaine franchissent une étape historique dans leur collaboration. Cet accord vise à canaliser des capitaux massifs vers des secteurs technologiques de pointe tout en renforçant l'influence financière de Doha à l'échelle régionale.

L'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) et Goldman Sachs Asset Management ont signé un protocole d'entente (MoU) prévoyant un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars.

Ce déploiement de capital ciblera les stratégies de marchés privés gérées par la firme américaine, notamment dans l'intelligence artificielle, les technologies financières (fintech), les infrastructures numériques et le crédit privé. Mohammed Saif Al-Sowaidi, directeur général de QIA, souligne que cet accord offre "un flux d'opportunités de premier plan dans des secteurs critiques pour notre stratégie d'investissement".

Au-delà de l'aspect financier, Goldman Sachs s'engage à faire de Doha son principal pôle de gestion d'actifs dans la région, favorisant le transfert de compétences et la création d'emplois.

David Solomon, p.-d.g. de Goldman Sachs, estime que ce partenariat renforcera la connectivité mondiale du Qatar. En agissant comme investisseur de référence dans les fonds phares de la banque, QIA soutiendra également l'essor des marchés de capitaux locaux et les fusions-acquisitions (M&A).

Goldman Sachs cède actuellement 0,3% à New York mais signe une progression de plus de 8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
961,630 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank