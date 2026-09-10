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Goldman Sachs s'enthousiasme pour Abivax
information fournie par AOF 10/09/2026 à 15:46
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(Zonebourse.com) - Abivax se dirige vers une quatrième hausse consécutive à la Bourse de Paris ( 0,69%, à 101,90 euros). Depuis le début de la semaine, et sans compter la séance du jour, le titre a déjà progressé de 3,69%. Ce jeudi, l'action profite de l'avis positif de Goldman Sachs.

La banque américaine a débuté le suivi du titre avec une opinion à l'achat et un objectif de cours à 12 mois de 132 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 30,43% par rapport au cours de clôture de mercredi.

Pour se justifier, les analystes évoquent le principal actif du portefeuille d'Abivax, l'Obefazimod pour traiter la rectocolite hémorragique (RCH), qu'ils estiment de plus en plus dérisqué, susceptible d'être lancé aux Etats-Unis dès 2027 et doté d'un potentiel de revenus de plusieurs milliards. GS parle également d'une autre indication, la maladie de Crohn, qui pourrait représenter un potentiel supplémentaire, ainsi que dans des thérapies combinées à base d'Obefazimod.

Dans le détail, les analystes pensent que le produit d'Abivax se différencie sur un marché concurrentiel, avec un potentiel d'utilisation sur plusieurs lignes de traitement dans la RCH, où ils tablent sur un pic de ventes à 4 milliards d'euros. Pour la maladie de Crohn, ils anticipent un marché potentiel de 16 milliards de dollars, et un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros pour l'Obefazimod. Des données de plusieurs essais sont attendues dans cette indication mi-2027.

Enfin, Goldman Sachs précise que le potentiel de "blockbuster" (soit un traitement qui génère plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel) de plus en plus dérisqué de l'Obefazimod dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin fait d'Abivax une cible de choix très attrayante d'un point de vue stratégique pour une opération de fusion-acquisition. La commercialisation du médicament pourrait ainsi bénéficier de l'échelle offerte par un grand groupe pharmaceutique, en particulier dans le contexte d'une période imminente d'expiration de brevets pour beaucoup d'entre eux.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 15:46:00.

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