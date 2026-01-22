Goldman Sachs s'attend à un emprunt record en Inde ; la demande des banques et des investisseurs devrait s'accélérer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde devrait emprunter 16 500 milliards de roupies (180,13 milliards de dollars) lors de la prochaine année fiscale, avec un emprunt net de 11 600 milliards de roupies, selon Goldman Sachs

* Elle s'attend à une offre nette de 9 000 milliards de la part des États, ce qui portera l'offre globale de dette nette à 20 600 milliards de roupies au cours de l'exercice 27

* Elle s'attend toutefois à une augmentation de la demande de la part des principaux acteurs tels que les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de prévoyance, ce qui réduira la nécessité pour la RBI de procéder à des achats d'obligations

* La croissance du crédit bancaire devrait s'accélérer, ce qui augmentera le besoin de lever des dépôts et la demande des banques pour maintenir le ratio réglementaire

* Un cabinet de courtage étranger s'attend à ce que les banques dominent l'année prochaine, absorbant 27% de l'offre nette, suivies par les assureurs et les fonds de pension qui achèteront respectivement 21% et 17% de l'offre

22 janvier - (1 $ = 91,5980 roupies indiennes)