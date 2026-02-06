 Aller au contenu principal
Goldman Sachs s'associe à Anthropic pour automatiser les tâches bancaires à l'aide d'agents d'IA, selon CNBC
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N travaille avec la startup technologique Anthropic pour développer des agents alimentés par l'IA visant à automatiser un éventail de plus en plus large de fonctions internes, a rapporté CNBC vendredi, citant le directeur de l'information de la banque.

Goldman Sachs a confirmé l'exactitude de l'information.

La banque de Wall Street a passé les six derniers mois à collaborer avec les ingénieurs d'Anthropic intégrés à ses équipes afin de créer des agents autonomes pour des tâches telles que la comptabilité des échanges et des transactions, ainsi que le contrôle préalable et l'accueil des clients, a déclaré Marco Argenti à CNBC.

Anthropic cherche à conclure des accords commerciaux avec des produits tels que Claude Cowork, qui exécute des tâches informatiques pour les cols blancs.

Goldman en est encore aux premières étapes du développement d'agents basés sur le modèle Claude d'Anthropic, mais la technologie devrait permettre de réduire de manière significative le temps nécessaire à l'exécution des processus opérationnels de base, a déclaré M. Argenti à CNBC.

Il a déclaré à CNBC que la banque prévoyait de lancer les agents prochainement, sans donner de calendrier précis.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
927,330 USD NYSE +4,31%
