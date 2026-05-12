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Goldman Sachs s'allège chez Soitec, mais Morgan Stanley se renforce
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:15

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une cession d'actions Soitec hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 1 582 153 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 4,42% du capital et 3,46% des droits de vote du groupe de matériaux pour semi-conducteurs.

En revanche, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 mai, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital de Soitec, à la suite d'une acquisition d'actions Soitec hors marché.

L'établissement new-yorkais a précisé détenir, à cette date, indirectement, 1 804 717 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 3,98% des droits de vote de cette société française.

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