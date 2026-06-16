Goldman Sachs s'allège au capital d'Infineon

Goldman Sachs s'est récemment allégé au capital d'Infineon à la suite d'une cession d'actions, peut-on lire dans un avis financier publié ce mardi.

En date du mardi 9 juin, la banque d'investissement américaine détenait 4,64% du capital contre 5,15% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, la firme new-yorkaise contrôlait directement 0,63% des droits de vote ainsi qu'un peu plus de 4% des droits de vote via des instruments financiers.

Cette réduction de participation intervient alors que le titre du fabricant de semi-conducteurs allemand s'est envolé de 105% au cours des trois derniers mois.