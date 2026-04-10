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Goldman Sachs s'allège au capital d'Icade
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 14:08

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 avril, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 589 432 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 3,40% du capital et des droits de vote de cette société foncière et de promotion immobilière.

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