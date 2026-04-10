Goldman Sachs s'allège au capital d'Icade
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 14:08
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 589 432 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 3,40% du capital et des droits de vote de cette société foncière et de promotion immobilière.
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