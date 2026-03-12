Goldman Sachs revoit son calendrier d'une baisse des taux de la Réserve fédérale

Le logo de Goldman Sachs dans la salle des marchés du New York Stock Exchange (NYSE) à New York

Goldman Sachs a revu le ‌calendrier qu'il prévoyait initialement sur les baisses de taux directeurs de la Réserve ​fédérale américaine (Fed), citant un risque croissant d'une résurgence de l'inflation liée à la guerre en Iran.

La banque américaine d'investissement table désormais sur une possible réduction des ​coûts d'emprunt de la Fed en septembre et en décembre contre un assouplissement monétaire auparavant anticipé en ​juin et septembre.

Les marchés financiers dans le ⁠monde sont sous pression depuis le déclenchement le 28 février de ‌frappes israélo-américaines contre l'Iran, qui a répliqué en tentant d'étendre le conflit dans tout le Moyen-Orient.

Cette guerre suscite les craintes d'un ​choc pétrolier, d'une inflation élevée ‌et de perspectives économiques incertaines.

"D'ici septembre, nous prévoyons que ⁠le ralentissement du marché du travail et la progression de l'inflation sous-jacente contribueront à justifier une baisse (des taux)", écrit Goldman dans une note publiée mercredi.

La banque ⁠américaine note cependant ‌que des baisses de taux avant cette échéance restent possibles si ⁠le marché du travail s'affaiblit plus tôt et plus fortement que prévu, ‌en dépit des craintes d'une hausse des prix du pétrole ⁠qui alimenteraient l'inflation ou les anticipations inflationnistes.

La faiblesse du rapport ⁠sur l'emploi aux Etats-Unis ‌pour le mois de février a renforcé les inquiétudes concernant un nouveau ralentissement ​du marché du travail, écrivent les ‌stratèges de Goldman Sachs. La banque souligne également que le ralentissement de la croissance du PIB, conjugué ​à la montée des risques géopolitiques pourraient accroître la probabilité de baisses de taux bien avant cette échéance.

Les traders tablent actuellement avec une ⁠probabilité d'environ 41% sur une baisse de 25 points de base des coûts d'emprunt de la Fed en septembre.

La Fed devrait laisser ses taux directeurs à leur niveau actuel lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue les 17 et 18 mars.

(Rédigé par Joel Jose à Bangalore; version française Claude Chendjou, ​édité par Blandine Hénault)