Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions de rendement pour le S&P 500

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de rendement à trois, six et douze mois pour le S&P 500, citant comme raisons de son optimisme les attentes d'une réduction plus rapide et plus importante des taux d'intérêt américains et la force fondamentale continue des plus grandes actions.

La société de courtage a indiqué dans une note publiée lundi en fin de journée que ses nouvelles prévisions de rendement à trois et douze mois étaient respectivement de +3 % et +11 %, indiquant des niveaux de S&P 500 de 6 400 et 6 900.

Ses prévisions de rendement à six mois, qui correspondent à la fin de l'année, sont passées à +6 %, indiquant un niveau de 6 600, contre 6 100 précédemment.