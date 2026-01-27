Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions de prix de l'aluminium pour le premier semestre 2026 et ajuste ses perspectives d'excédent

Goldman Sachs a relevé mardi ses prévisions de prix de l'aluminium pour le premier semestre 2026 à la Bourse des métaux de Londres à 3 150 dollars la tonne contre 2 575 dollars, citant un marché mondial équilibré qui a soutenu la confiance des investisseurs sans déclencher une augmentation rapide de la production. La banque d'investissement a également revu à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre 2026 , passant de 2 350 à 2 500 dollars la tonne , mais a maintenu ses projections pour 2027 à 2 400 dollars. Goldman a révisé son excédent de marché pour 2026 à 0,8 million de tonnes contre 1,1 million, maintenu l'excédent de 2027 à 1,6 million et augmenté sa prévision d'excédent de 2028 à 2,3 millions, anticipant une augmentation de l'offre et une réduction de la demande des secteurs solaire et de la construction en Chine.

L'aluminium LME CMAL3 se négociait à 3.180 dollars la tonne à 1517 GMT après avoir atteint son plus haut niveau en trois ans lundi. MET/L

Le métal est largement utilisé dans les transports, la construction, l'emballage et les applications électriques.

Goldman Sachs a attribué la hausse des prévisions à trois facteurs clés: les faibles stocks mondiaux d'aluminium, les doutes sur la disponibilité de l'énergie pour les nouvelles fonderies en Indonésie, et la croissance ferme de la demande mondiale stimulée par les véhicules électriques et l'expansion du réseau.

Cependant, "nous ne nous attendons pas à ce que le prix reste au-dessus de 3 000 dollars et, en 2026, nous prévoyons une accélération de la croissance de l'offre d'aluminium qui coïncidera avec un ralentissement de la croissance de la demande mondiale", a ajouté la banque.

Goldman a déclaré que le ralentissement de la croissance de la production automobile et la contraction de la production de modules solaires pèseraient davantage sur la demande.