Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions concernant le prix du cuivre alors que l'offre mondiale se resserre

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Goldman Sachs a relevé lundi ses prévisions concernant le prix du cuivre pour fin 2026, le faisant passer de 12.465 $ à 13.735 $ la tonne métrique, invoquant un resserrement plus important que prévu du marché mondial hors États-Unis en raison d'une croissance plus faible de l'offre minière et d'une hausse des importations américaines.

La banque a également relevé ses prévisions de prix moyen du cuivre pour 2027 à 13.800 $ la tonne, contre 12.150 $ auparavant. Elle s'attend désormais à ce que les marchés du cuivre hors des États-Unis soient confrontés à des déficits d'approvisionnement d'environ 640.000 tonnes en 2026 et 170.000 tonnes en 2027, des chiffres nettement supérieurs à ses estimations précédentes.

Ces perspectives révisées s’expliquent principalement par un ralentissement de la croissance de la production mondiale, qui devrait limiter l’offre globale de cuivre. Dans le même temps, les États-Unis devraient augmenter leurs importations, détournant ainsi le métal des autres régions.

Par ailleurs, Goldman prévoit que les stocks de cuivre américains augmenteront d'environ 900.000 tonnes cette année, contre une estimation antérieure de 550.000 tonnes, car la hausse des importations absorbe les approvisionnements mondiaux disponibles. Le scénario de base de la banque table sur l'absence de droits de douane sur les importations de cuivre aux États-Unis en 2026.

La production combinée des principales mines, telles que Grasberg en Indonésie et Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo, devrait désormais être inférieure d'environ 200.000 tonnes aux prévisions antérieures. Ces deux mines ne devraient pas retrouver leur pleine capacité avant 2028.

Goldman s'attend à ce que les prix du cuivre restent proches des niveaux actuels, autour de 13.600 $, au cours des prochains mois, mais a souligné plusieurs risques potentiels.

Une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz pourrait faire baisser les prix à environ 12.600 $ d'ici fin 2026, tandis que l'introduction de droits de douane américains sur le cuivre pourrait faire grimper les prix au-dessus de 14.000 $ au second semestre 2026. À l'inverse, une décision claire contre ces droits de douane pourrait voir les prix redescendre à environ 12.800 $ en 2027, à mesure que les pressions sur l'offre s'atténuent.