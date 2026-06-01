Chine-Croissance de l'activité manufacturière pour un 6e mois consécutif-enquête privée

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises stagne en mai en raison de l'affaiblissement de la demande
L'activité manufacturière en Chine a progressé pour un sixième mois consécutif en mai, même si elle a ralenti par rapport à avril, montre une enquête privée publiée lundi, alors que la production et les nouvelles commandes sont restées solides et que les pressions sur les prix se sont atténuées.
L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 51,8 après 52,2 en avril.
Il est toutefois supérieur au consensus, qui ressortait à 51,6, et reste au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.
Une enquête officielle publiée dimanche a montré pour sa part que l'activité manufacturière a stagné en mai, s'établissant à 50 après 50,3 le mois précédent.
(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)
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