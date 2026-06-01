Chine-Croissance de l'activité manufacturière pour un 6e mois consécutif-enquête privée

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises stagne en mai en raison de l'affaiblissement de la demande

‌L'activité manufacturière en Chine a ​progressé pour un sixième mois consécutif en mai, même si ​elle a ralenti par rapport à avril, ​montre une enquête ⁠privée publiée lundi, alors que ‌la production et les nouvelles commandes sont restées solides ​et ‌que les pressions sur ⁠les prix se sont atténuées.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global ⁠s'est ‌établi le mois dernier à ⁠51,8 après 52,2 en ‌avril.

Il est toutefois supérieur ⁠au consensus, qui ressortait à ⁠51,6, ‌et reste au-dessus du seuil de ​50 qui ‌sépare contraction et expansion de l'activité.

Une enquête officielle ​publiée dimanche a montré pour sa part ⁠que l'activité manufacturière a stagné en mai, s'établissant à 50 après 50,3 le mois précédent.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française ​Jean Terzian)