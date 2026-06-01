 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Croissance de l'activité manufacturière pour un 6e mois consécutif-enquête privée
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 04:01

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises stagne en mai en raison de l'affaiblissement de la demande

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises stagne en mai en raison de l'affaiblissement de la demande

‌L'activité manufacturière en Chine a ​progressé pour un sixième mois consécutif en mai, même si ​elle a ralenti par rapport à avril, ​montre une enquête ⁠privée publiée lundi, alors que ‌la production et les nouvelles commandes sont restées solides ​et ‌que les pressions sur ⁠les prix se sont atténuées.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global ⁠s'est ‌établi le mois dernier à ⁠51,8 après 52,2 en ‌avril.

Il est toutefois supérieur ⁠au consensus, qui ressortait à ⁠51,6, ‌et reste au-dessus du seuil de ​50 qui ‌sépare contraction et expansion de l'activité.

Une enquête officielle ​publiée dimanche a montré pour sa part ⁠que l'activité manufacturière a stagné en mai, s'établissant à 50 après 50,3 le mois précédent.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française ​Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank