Selon les médias, les actions de LG remontent grâce aux espoirs suscités par une collaboration avec Nvidia dans les domaines de l'IA et de la robotique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Les actions de la société sud-coréenne LG Electronics 066570.KS et de certaines de ses filiales ont fortement progressé lundi matin, les investisseurs espérant une coopération élargie dans les domaines de l'IA physique et de la robotique avec Nvidia NVDA.O , selon les médias.

Les actions de LG Electronics ont progressé de 28%, tandis que celles de LG CNS 064400.KS et de la holding LG Corp

003550.KS ont respectivement augmenté de 25% et 21% lors des échanges matinaux.

“Les cours des actions des sociétés du groupe LG ont récemment augmenté, les nouvelles activités telles que l'IA et la robotique ayant été mises en avant”, a déclaré lundi Ahn Young-joon, analyste chez Kiwoo Securities, dans une note.

Les médias sud-coréens ont rapporté la semaine dernière que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, devrait se rendre en Corée du Sud dans le courant de la semaine et rencontrer, entre autres, le président du groupe LG, Koo Kwang-mo.