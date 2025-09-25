 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 719,71
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs revoit à la baisse ses prévisions concernant l'offre de cuivre après l'interruption de l'exploitation de la mine de Grasberg
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 04:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a abaissé jeudi ses prévisions d'approvisionnement en cuivre pour 2025 et 2026 à la suite d'une perturbation à Grasberg en Indonésie, la deuxième plus grande mine de cuivre au monde, qui a forcé l'opérateur Freeport-McMoRan FCX.N à déclarer un cas de force majeure.

"Nous estimons qu'il y aura une perte totale de 525 kt (kilotons) de l'approvisionnement des mines de cuivre en raison de la perturbation", a déclaré Goldman Sachs, réduisant ses prévisions d'approvisionnement des mines mondiales pour le deuxième semestre 2025 de 160 kt et ses prévisions pour 2026 de 200 kt.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
9 862,00 USD LME -0,38%
FREEPORT MCMORAN
37,670 USD NYSE -17,01%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Platine
1 473,50 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
69,10 USD Ice Europ +0,04%
Pétrole WTI
64,73 USD Ice Europ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 04:52:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Apple a exhorté jeudi l'Union européenne à abroger le règlement sur les marchés numériques (DMA), la loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Apple appelle l'UE à enterrer sa loi phare contre les abus des géants de la tech
    information fournie par AFP 25.09.2025 05:25 

    Apple a exhorté jeudi l'Union européenne à abroger le règlement sur les marchés numériques (DMA), la loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques. Le groupe américain, qui conteste ... Lire la suite

  • Le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprime par vidéo lors d'un sommet au siège des Nations unies, à New York, le 22 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU
    information fournie par AFP 25.09.2025 05:15 

    Après une nouvelle vague de reconnaissance de l'Etat de Palestine, le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprimera jeudi devant l'ONU par vidéo, empêché de se rendre à New York par l'administration Trump. Les Etats-Unis ont refusé d'accorder des visas à quelque ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/09/2025
    Top 5 IA du 24/09/2025
    information fournie par Libertify 25.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alibaba, Emeis , Renault , Sanofi , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Javier Milei et Donald Trump lors d'une réunion bilatérale dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Washington en soutien appuyé à l'économie de son allié argentin Milei
    information fournie par AFP 25.09.2025 01:16 

    Le gouvernement de Donald Trump a fait mercredi un geste fort envers l'Argentine de son allié ultralibéral Javier Milei, fragilisé par des turbulences financières ces dernières semaines, en se disant prêt à racheter des titres de dette argentine et à faciliter ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank