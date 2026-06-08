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Goldman Sachs reprend le suivi de Puig à l'achat
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 11:11

Goldman Sachs a repris lundi le suivi du titre Puig avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 21,50 euros, jugeant que le marché sous-évalue la trajectoire de croissance du groupe de beauté espagnol.

Bien que la division de parfumerie féminine de l'entreprise catalane pèse le double des fragrances masculines, sa part de marché chez les femmes plafonne à 8%, contre 17% chez les hommes, souligne la banque d'affaires.

Le courtier estime toutefois que ce segment pourrait atteindre 9% d'ici 2030, porté par une progression organique d'environ 6% à moyen terme, une dynamique notamment soutenue par la gamme Carolina Herrera et le lancement prochain d'un nouveau parfum chez Jean Paul Gaultier.

En y ajoutant la solidité des marques de prestige pour hommes et l'essor des activités de niche, le pôle parfums dans son ensemble devrait progresser d'environ 5% par an sur la période 2025-2028, ajoute la firme new-yorkaise.

Pour Goldman Sachs, ces perspectives restent ignorées par les investisseurs. Le titre s'échange sur un ratio cours/bénéfice (PER) 2026 de 14x qui n'intègre qu'une expansion interne de 5% à moyen terme, offrant ainsi un profil rendement/risque attractif de son point de vue.

L'objectif fixé par la banque d'affaires fait ressortir un potentiel de hausse de 34% pour l'action.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 11:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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