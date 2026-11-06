 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs repasse sous les 5% du capital de Carl Zeiss
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 16:15

Ajouter Boursorama à vos sources

La banque d'investissement américaine Goldman Sachs est passée sous le seuil de 5% du capital de Carl Zeiss Meditec à la suite d'une cession d'actions, indique le spécialiste allemand de l'optique dans un avis financier publié ce vendredi.

En date du lundi 2 novembre, la firme new-yorkaise contrôlait 4,97% des droits de vote du fabricant de produits ophtalmiques, contre 5,54% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, Goldman détenait directement 0,68% et 4,29% sous la forme d'instruments financiers.

A la Bourse de Francfort, vers 16h10, l'action Carl Zeiss Meditec cédait 2% à moins de 35,1 euros, portant à plus de 12% son repli depuis le début de l'année.

Valeurs associées

CARL ZEISS MEDITE
35,020 EUR XETRA -2,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 126,8 -0,96%
Pétrole Brent
97,05 -2,29%
SOITEC
93,72 +2,27%
2CRSI
15,88 -2,10%
BIOPHYTIS
0,0425 +5,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank