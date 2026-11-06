Goldman Sachs repasse sous les 5% du capital de Carl Zeiss

La banque d'investissement américaine Goldman Sachs est passée sous le seuil de 5% du capital de Carl Zeiss Meditec à la suite d'une cession d'actions, indique le spécialiste allemand de l'optique dans un avis financier publié ce vendredi.

En date du lundi 2 novembre, la firme new-yorkaise contrôlait 4,97% des droits de vote du fabricant de produits ophtalmiques, contre 5,54% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, Goldman détenait directement 0,68% et 4,29% sous la forme d'instruments financiers.

A la Bourse de Francfort, vers 16h10, l'action Carl Zeiss Meditec cédait 2% à moins de 35,1 euros, portant à plus de 12% son repli depuis le début de l'année.