Goldman Sachs repasse sous le seuil des 5% du capital de Pernod Ricard
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 13:46

Goldman Sachs a déclaré lundi soir avoir franchi en baisse, le 23 février dernier, le seuil de 5% du capital de Pernod Ricard à la suite d'une cession d'actions hors marché.

A cette date, la banque d'investissement américaine détenait indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, près de 12,4 millions d'actions du groupe français de vins et de spiritueux, soit 4,91% du capital et 4,09% des droits de vote.

La firme new-yorkaise s'était renforcée au capital de la société le 11 février dernier, pour franchir le seuil des 5% du capital, suite à la parution de résultats semestriels ayant apporté de bonnes nouvelles au niveau de la génération de trésorerie du propriétaire des marques Jameson, Mumm, Perrier-Jouët et Malibu.

A la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard cédait 2,3% mardi matin, dans un marché parisien en repli de plus de 3%, effaçant ainsi tous les engrangés suite à sa dernière publication.

Dans son avis, Goldman Sachs précise détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, quelque 1,1 million d'actions via des opérations de prêt de titre avec right to recall , ainsi que des contrats call et des options put .

La banque explique détenir 7,2 millions de titres par l'intermédiaire de contrats warrant , swap , call et future .

