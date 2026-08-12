Goldman Sachs relève son objectif sur Abercrombie à l'approche des résultats

(Zonebourse.com) - Goldman Sachs a relevé mercredi son objectif de cours sur Abercrombie & Fitch de 109 à 124 dollars à l'approche de la publication des résultats trimestriels du groupe de prêt-à-porter, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.
Dans l'ensemble, le broker relève que les tendances en magasins et en ligne sur le trimestre s'inscrivent en ligne avec ses attentes, en dépit d'une évolution de la dynamique des leviers de croissance des ventes à périmètre constant.
Il fait valoir que les données montrent des signaux mixtes concernant l'activité de Hollister aux Etats-Unis avec une baisse des ventes en magasins, mais un trafic en hausse au niveau des boutiques, un phénomène compensé par une nette amélioration séquentielle du trafic sur le site Web de Hollister en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique (EMEA).
Au final, Goldman réitère sa prévision de croissance des ventes à périmètre constant de -1% pour le 2e trimestre, avec une évolution stable chez Abercrombie et un repli de 1% pour Hollister.
Le distributeur doit publier ses résultats de 2e trimestre le 26 août.
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