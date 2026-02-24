Goldman Sachs réitère sa recommandation à neutre sur ExxonMobil
"Neil Hansen, qui dirigeait auparavant le portefeuille raffinage/produits du groupe, a partagé une vision plus optimiste des perspectives du secteur du raffinage. Concernant les fusions et acquisitions, l'entreprise se considère comme un consolidateur logique à terme, notamment autour de certaines de ses positions stratégiques du segment Upstream ", indique Goldman Sachs.
Sur les priorités d'entreprise et de coûts, Neil Hansen a discuté de la dynamique du programme de rachat d'actions de la société, du programme d'économies de 20 milliards de dollars, ainsi que de la mise en oeuvre de l'IA et de nouveaux systèmes ERP.
En outre, Goldman Sachs rapporte que le dirigeant "a réitéré le souhait de l'entreprise d'être valorisée de manière plus proche de ses pairs industriels à grande capitalisation (large-cap), en s'appuyant sur des indicateurs tels que la solidité du bilan, le taux de réinvestissement, la croissance du flux de trésorerie (cash-flow) et la volatilité relative.
La banque fait savoir que ExxonMobil "se négocie actuellement autour d'un multiple de 9x l'EV/EBITDA (valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation) à l'horizon N 2, alors que la direction observe certains groupes industriels se négocier plus près de 15x".
Selon elle, la direction attribue les inquiétudes des investisseurs concernant la valorisation à la volatilité intrinsèque du secteur des matières premières, ainsi qu'à une perception de valeur terminale plus faible en raison de la transition énergétique. Elle souligne que l'obtention d'une valorisation "premium" exige que l'entreprise élargisse le dialogue au-delà des perspectives traditionnelles du pétrole et du gaz, et qu'elle tire parti de la technologie pour générer de nouveaux flux de trésorerie à long terme.
Tenant compte de ces éléments, Goldman Sachs reste à neutre sur ExxonMobil avec un objectif de cours à 12 mois inchangé à 137 dollars (basé sur les ratios EV/DACF, le rendement du flux de trésorerie disponible et le ratio cours/bénéfice). Les principaux risques concernent les prix des matières premières, les marges de raffinage et l'exécution opérationnelle.
