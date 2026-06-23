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Goldman Sachs réduit sa cible sur Interparfums, mais réitère l'achat
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 16:47

Goldman Sachs a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur le titre Interparfums, tout en ajustant son objectif de cours à 12 mois de 35 à 34 euros, en amont de la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026, prévue le 23 juillet prochain.

Dans une note, la banque d'affaires américaine dit anticiper, sur le court terme, un impact négatif lié aux tensions persistantes au Moyen-Orient.

La firme new-yorkaise s'attend ainsi à ce que le groupe parisien accuse un retard par rapport à ses concurrents Puig et L'Oréal, en raison notamment d'un calendrier de lancements de produits moins dense sur la période.

Plusieurs lancements importants à venir

Ses analystes tablent toutefois sur une accélération significative de la croissance au cours des exercices 2027 et 2028, une dynamique qui devrait être portée par le plus important pipeline de lancements majeurs (blockbusters) de l'histoire de l'entreprise, ainsi que par les débuts attendus de la nouvelle ligne de parfums Longchamp.

Selon Goldman, le marché sous-estime actuellement le rythme de cette future accélération de la croissance. Dans ce contexte, la banque estime qu'un redressement des multiples de valorisation vers un ratio cours/bénéfice (PER) de 20x est tout à fait envisageable, contre environ 15x actuellement, sous réserve d'une exécution solide du plan de lancements à venir.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 16:47:00.

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