Goldman Sachs rapproche la gestion d'actifs et le private equity

(NEWSManagers.com) -

Deux ans après sa nomination à la tête du groupe bancaire, David Solomon continue d' imprimer sa marque. Avec des petites révolutions, et un large remaniement annoncé mardi.

Stephanie Cohen, 43 ans, actuelle directrice de la stratégie de Goldman Sachs depuis 2017, a été promue mardi à la tête de la division des services bancaires aux particuliers et de la gestion de patrimoine de la banque. Pour la première fois depuis plusieurs années, une femme dirigera donc l'une des principales divisions de la banque new-yorkaise. Le poste de directeur adjoint de cette division sera occupé par Tucker York, un cadre de longue date de la banque privée de Goldman.

Cette nomination est aussi un signal fort aux dirigeants du groupe, où il n' y avait pas une seule femme parmi les dizaines de dirigeants prenant des décisions majeures ou à la tête d'entités très lucratives. Le départ de la co-dirigeante du trading Isabelle Ealet, en 2018, avait coïncidé avec la fin du mandat de Lloyd Blankfein en tant que CEO.

Autre changement majeur, la banque va fusionner sa branche de gestion d'actifs, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), qui gère près de 2.000 milliards de dollars, et son activité de capital-investissement, qui a toujours investi en compte propre. Le nouvel ensemble sera conjointement dirigé par Eric Lane et Julian Salisbury, deux anciens codirecteurs des divisions combinées.

La banque a également annoncé le départ de Harit Talwar, ancien patron des cartes américaines chez Discover et tout premier employé de la banque de consommation Marcus. Omer Ismail, son adjoint et vétéran de Goldman depuis 13 ans, prend la tête de Marcus.

Depuis son arrivée, David Solomon a remodelé la banque pour simplifier sa structure et faciliter les comparaisons avec les géants bancaires comme JPMorgan. Il l' a réduite en quatre divisions principales : banque d' investissement, trading, gestion d' actifs et banque de consommation et gestion de fortune. En fusionnant deux de ses divisions clés, la firme cherche à attirer davantage de fonds de clients pour investir. De fait, Goldman entend ajouter 350 milliards de dollars d' actifs au cours des prochaines années, selon le Wall Street Journal, dont 100 milliards dans des fonds dits alternatifs, qui investissent dans des domaines tels que l' immobilier, le capital-investissement et le crédit privé. La gestion d' actifs génère des commissions régulières, comporte peu de risques et absorbe peu de capital. Et procure des rendements plus élevés aux actionnaires.