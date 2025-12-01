Goldman Sachs rachète Innovator, promoteur d'ETF, pour 2 milliards de dollars en numéraire et en actions

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Goldman Sachs GS.N a déclaré lundi qu'elle allaitacheter Innovator Capital Management, un promoteur de fonds actifs négociés en bourse, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d' environ 2 milliards de dollars, alors que la banque de Wall Street cherche à se développer dans l'un des segments de la gestion d'actifs qui connaît la croissance la plus rapide.

Les fonds actifs ont regagné du terrain ces dernières années, les investisseurs privilégiant une approche plus pratique à la suite de la baisse des rendements des produits indiciels gérés passivement, dans un contexte de resserrement de la politique monétaire.

Les actifs mondiaux des fonds négociés en bourse gérés activement ont atteint 1,6 billion de dollars, augmentant à un taux de croissance annuel composé de 47 % depuis 2020, a déclaré Goldman Sachs en citant des données de Morningstar.

"Les ETF actifs sont dynamiques, transformateurs et constituent l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le paysage actuel de l'investissement public", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

J.P. Morgan Asset Management a lancé en début d'année son plus grand fonds actif négocié en bourse, soutenu par un engagement de 2 milliards de dollars de la part d'un client externe.

Innovator Capital Management a supervisé 28 milliards de dollars d'actifs sur 159 ETF à résultats définis au 30 septembre 2025, offrant des produits axés sur les stratégies de revenu, de tampon et de croissance.

Le cofondateur et directeur général de la société, Bruce Bond, ainsi que d'autres cadres clés, rejoindront Goldman Sachs Asset Management. Soixante autres employés d'Innovator devraient également rejoindre les équipes de Goldman Sachs Asset Management Third-Party Wealth et ETF.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

Goldman Sachs Global Banking and Markets et Oppenheimer & Co ont été respectivement les conseillers financiers de Goldman Sachs et d'Innovator dans le cadre de cette opération.