Goldman Sachs rachète Innovator Capital pour 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir le sponsor de fonds négociés en bourse Innovator Capital Management dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d' environ 2 milliards de dollars, alors que la banque de Wall Street cherche à se développer dans l'un des segments de la gestion d'actifs qui connaissent la croissance la plus rapide.