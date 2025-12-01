 Aller au contenu principal
Goldman Sachs rachète Innovator Capital pour 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir le sponsor de fonds négociés en bourse Innovator Capital Management dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d' environ 2 milliards de dollars, alors que la banque de Wall Street cherche à se développer dans l'un des segments de la gestion d'actifs qui connaissent la croissance la plus rapide.

Fusions / Acquisitions

