 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,86
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs rachète Innovator Capital Management pour 2 milliards de dollars
information fournie par AOF 01/12/2025 à 14:56

(AOF) - Goldman Sachs a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Innovator Capital Management (Innovator), un pionnier des ETF à rendement défini, pour 2 milliards de dollars. Cette somme sera payable en espèces et en actions, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de performance. Au 30 septembre 2025, Innovator supervisait 28 milliards de dollars d'actifs répartis dans 159 ETF à rendement défini.

Au 30 septembre 2025, Goldman Sachs Asset Management et Innovator gèrent plus de 215 stratégies ETF à l'échelle mondiale, représentant plus de 75 milliards de dollars d'actifs sous supervision.

"Cette transaction élargira considérablement la gamme d'ETF et la feuille de route future de Goldman Sachs Asset Management, et renforcera l'offre de la société dans l'une des catégories d'ETF actifs qui connaît la croissance la plus rapide," souligne la banque américaine.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
822,310 USD NYSE -0,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank