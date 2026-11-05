Goldman Sachs promeut 109 banquiers au rang d'associés, mais ne communique pas de données démographiques

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(Ajout d'une citation d'un analyste aux paragraphes 6 et 7, et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 14)

* Les promotions prennent effet le 1er janvier; 85 % d'entre elles concernent des divisions génératrices de chiffre d'affaires

* Il s'agit de la plus importante promotion chez Goldman depuis 2010, en hausse par rapport aux 95 associés nommés en 2024

* Un dirigeant de Goldman invoque l’évolution du cadre juridique pour justifier l’absence de ventilation démographique

par Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a promu 109 banquiers au rang très convoité d’associé, ce qui représente sa plus importante promotion d’associés depuis 2010, a-t-elle annoncé jeudi. Toutefois, contrairement aux années précédentes, elle a omis de fournir une répartition démographique, alors que la guerre menée par l’administration Trump contre les initiatives en faveur de la diversité continue d’avoir un impact sur le monde des affaires américain.

Ces nominations, qui ont lieu tous les deux ans, sont en hausse par rapport aux 95 associés nommés en 2024. Le statut d’associé est un héritage de l’époque où Goldman Sachs était une société privée: les associés mettaient alors en commun leurs fonds personnels pour financer les activités de trading et de banque d’investissement, puis se partageaient les bénéfices ou les pertes qui en découlaient.

Les entreprises de Wall Street ont revu à la baisse leurs initiatives en matière de diversité après que le président Donald Trump a lancé, dès son entrée en fonction, une vaste campagne contre les pratiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé, alléguant que ces programmes sont discriminatoires.

Un dirigeant de Goldman Sachs a invoqué l’évolution du contexte juridique de ces dernières années pour justifier l’absence de ventilation des données démographiques, mais a ajouté que la société continuait de considérer la diversité de ses effectifs comme essentielle à sa réussite commerciale.

En 2024, elle a annoncé que 26 femmes, soit 27 % de la promotion, avaient été promues au rang d’associées. Cette promotion comptait également 6 % de cadres hispaniques et 4 % de cadres noirs.

“Il est regrettable que l’une des banques les plus importantes et les plus influentes au monde ait peur de publier des données démographiques”, a déclaré Mayra Rodriguez Valladares, directrice générale de MRV Associates, LLC.

“Les dirigeants devraient prendre position et affirmer clairement s’ils souhaitent réellement offrir à tous les mêmes chances ou s’ils ne publient ces chiffres que lorsque cela leur convient politiquement.”

Après la réélection de Trump en 2024, de nombreuses entreprises ont fait volte-face concernant leurs programmes de diversité, poussées par des allégations, notamment de la part des républicains, selon lesquelles leurs programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) étaient discriminatoires à l’égard des employés blancs ou masculins. L’année dernière, Goldman Sachs a supprimé de son rapport annuel toute une section consacrée à la “diversité et à l’inclusion”.

Ces promotions prendront effet le 1er janvier; 85 % des personnes concernées occupent des postes dans des divisions génératrices de chiffre d’affaires, notamment la banque internationale et les marchés, ainsi que la gestion d’actifs et de patrimoine.

Le mois dernier, Goldman Sachs a annoncé des résultats financiers supérieurs aux estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une activité de transactions restée stable et à la hausse de ses revenus boursiers liée à la volatilité des marchés sur fond de conflit au Moyen-Orient.

L’action a reculé d’environ 2 % depuis le début de l’année, sous-performant l’indice S&P 500, en hausse de 8 %. Ses actions ont également sous-performé celles de JPMorgan JPM.N et de Morgan Stanley MS.N depuis le début de l’année.

Ce groupe, qui comptera environ 500 membres, dont les principaux dirigeants de Goldman, reste un élément important de sa culture d’entreprise, même après l’entrée en bourse en 1999 de cette société fondée en 1869. Plus d’une centaine d’entre eux seront des femmes, a déclaré un dirigeant.

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, a déclaré que les personnes promues s’étaient distinguées par “leur impact particulier sur notre présence mondiale et leur attention constante portée à une gestion efficace des risques”.