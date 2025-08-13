Goldman Sachs prévoit que la Fed réduira ses taux trois fois en 2025 et deux fois de plus en 2026

Goldman Sachs GS.N a déclaré mercredi dans une note de recherche qu'elle s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine procède à trois baisses de taux d'intérêt de 25 points de base cette année et à deux autres en 2026.

Le taux final se situerait alors entre 3 % et 3,25 %, contre 4,25 %-4,50 % actuellement. La note de Goldman fait suite à des données publiées mardi montrant que les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement augmenté en juillet, de 0,2 % le mois dernier, après une hausse de 0,3 % en juin, conformément aux attentes des économistes.

La modération de l'indice des prix à la consommation reflète une baisse de 2,2 % des prix de l'essence. Les prix des denrées alimentaires sont restés inchangés après avoir augmenté de 0,3 % pendant deux mois consécutifs.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont évalué mercredi à la fin de la journée 93 % de chances d'un assouplissement de 25 points de base le mois prochain et jusqu'à 7 % de probabilités d'une baisse des taux de 50 points de base, selon les calculs de LSEG. Cette dernière probabilité était de 3 % plus tôt dans la journée de mercredi.

Les opérateurs ont également prévu un assouplissement d'environ 65 points de base cette année, contre environ 60 points de base la semaine dernière.

La légère hausse de la probabilité de 50 points de base mercredi est survenue après que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent ait fait pression pour des réductions de cette ampleur lors d'interviews avec Fox News mardi et Bloomberg TV mercredi. Bessent a déclaré sur Bloomberg TV qu'il pensait qu'une réduction agressive d'un demi-point était possible compte tenu des faibles chiffres récents de l'emploi. Il a fondé son argumentation sur les données récentes du Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) qui montrent une faible progression de l'emploi en mai, juin et juillet, alors que les estimations initiales pour mai et juin indiquaient une croissance plus forte de l'emploi.

"Les taux sont trop restrictifs ... . Nous devrions probablement être 150 à 175 points de base plus bas ", a déclaré Bessent, ajoutant au penchant de l'administration Trump pour les critiques publiques et les conseils politiques détaillés pour la banque centrale indépendante.