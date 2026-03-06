 Aller au contenu principal
Goldman Sachs prévient que le pétrole pourrait dépasser les 100 dollars le baril si les flux d'Ormuz ne se rétablissent pas
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré que les prix du pétrole sont susceptibles de dépasser 100 dollars le baril la semaine prochaine si aucun signe de solution n'émerge pour remédier à la grave perturbation des flux à travers le détroit d'Ormuz, avertissant que les risques à la hausse pour ses prévisions de base augmentent rapidement.

La banque a indiqué qu'elle envisageait de revoir prochainement ses prévisions concernant le prix du pétrole si elle ne voyait pas d'éléments confirmant son hypothèse d'une normalisation progressive des flux dans le détroit d'Ormuz au cours des prochains jours.

Son scénario de base actuel pour le Brent se situe dans les 80 dollars pour le mois de mars et dans les hauts 70 dollars pour le deuxième trimestre.

"Nous pensons maintenant qu'il est probable que les prix du pétrole, en particulier ceux des produits raffinés, dépassent les sommets de 2008 et de 2022, si les flux du détroit d'Ormuz devaient rester déprimés tout au long du mois de mars", a ajouté le rapport.

Le pétrole brut a enregistré vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis l'extrême volatilité de la pandémie COVID-19 au printemps 2020, alors que le conflit au Moyen-Orient a interrompu le transport maritime et les exportations d'énergie par le détroit vital d'Ormuz . O/R

Goldman Sachs estime actuellement que les flux quotidiens moyens par le détroit d'Ormuz ont diminué de 90 %.

Un porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens a défié le président américain Donald Trump de déployer des navires américains pour escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a exigé de l'Iran une "reddition inconditionnelle", une escalade spectaculaire de ses exigences une semaine après le début de la guerre qu'il a lancée aux côtés d'Israël, ce qui pourrait rendre plus difficile la négociation d'une fin rapide des hostilités.

Parallèlement, plus tôt dans la journée, Barclays a déclaré que le baril de Brent pourrait potentiellement dépasser les 120 dollars si le conflit au Moyen-Orient persiste pendant encore deux semaines.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
820,610 USD NYSE -1,77%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,99 USD Ice Europ +10,30%
Pétrole WTI
91,79 USD Ice Europ +16,37%
