Goldman Sachs passe sous les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 13:48

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d' Ubisoft et détenir 4,99% du capital et 4,52% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

La banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.

UBISOFT
6,294 EUR Euronext Paris -0,51%
