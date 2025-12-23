Goldman Sachs passe sous les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 13:48
La banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.
Valeurs associées
|6,294 EUR
|Euronext Paris
|-0,51%
