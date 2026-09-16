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Goldman Sachs passe sous les 5% des droits de vote de Valeo
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 07:44
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Dans un avis adressé mardi soir à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

Du fait de ce franchissement, le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 13 556 075 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,52% du capital et 4,90% des droits de vote de l'équipementier automobile français.

Goldman Sachs Group avait franchi en hausse, le 27 juillet, indirectement, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

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