Goldman Sachs passe sous les 5% de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 08:42
La banque d'affaires new-yorkaise a précisé détenir, indirectement, 2 111 492 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 4,38% du capital et 4,20% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
